Москва, , 06:01 — REGNUM Произошедшее предательство Нагорного Карабаха со стороны банды Никола Пашиняна — это вызов России и всей ее парадигме существование последних десятилетий, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

В сложившейся ситуации вопрос выживания России и русского народа кроется в переходе на новые рельсы существования, которые несовместимы с межеумочной позицией, в которой находится Россия сегодня. Необходимо понять и осознать, какая угроза в стала у наших ворот.