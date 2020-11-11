Москва, 11 ноября 2020, 06:01 — REGNUM Произошедшее предательство Нагорного Карабаха со стороны банды Никола Пашиняна — это вызов России и всей ее парадигме существование последних десятилетий, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«У наших ворот стоит Эрдоган, понимаете? Ганнибал у ворот! И в этих условиях рассуждать о том, что российская политика может быть такой, как прежде, невозможно! Нам нужно удесятерить Черноморский флот в ближайшее десятилетие, нам нужно поставить армию совершенно иначе… Если Россия не понимает, перед каким вызовом она встала, и что маячит на горизонте, с нею будет то же самое. Там также расковыряют эту банку. Вы что будете делать, если на улицах Москвы в один день будет миллион радикального ислама? Что будет, если эрдогановское влияние перекинется на Поволжье — на Татарию и Башкирию? Что будет происходить, если возникнет эта армия Турана? Русские хотят жить?», — заявил Куригнян.

В сложившейся ситуации вопрос выживания России и русского народа кроется в переходе на новые рельсы существования, которые несовместимы с межеумочной позицией, в которой находится Россия сегодня. Необходимо понять и осознать, какая угроза в стала у наших ворот.