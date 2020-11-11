Москва, , 05:52 — REGNUM Народ Амрении должен выгнать банду Никола Пашиняна из власти и совершить суд над всей его бандой, иначе он не народ и лишится своего госдуарства, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Образумится ли нация, как она поведет себя на следующем витке. Сейчас вопрос только в этом, и в политике… Пашинян — подонок, предатель и мерзавец, так целая банда таких предателей, и за ними сидит этот совокупный соросятник. Значит если все это в ближайшие недели не зачистить, то это не сдачей позиций в Карабахе, это закончится полной ликвидацией армянского государства», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что дальнейшее сохранение межеумочного курса армянской полиции с абсолютным непониманием, кто друг, а кто враг означает конец армянского государства. И если армянский народ не одумается, он отдаст свое государство глобалистам-ларечника.

«Уйти должна вся банда: из парламента, из истеблишмента, и сами эти подонки, которые сейчас бегают и прячутся от армянского народа. Это условие минимум, с которого надо начинать! Эти люди должны быть приговорены судом военного трибунала за соответствующую измену. Такие задачи сейчас стоят на повестке дня!», — продолжил политолог.