Токио, , 06:26 — REGNUM Правительство Японии начало согласование первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги с кандидатом на выборах президента США Джо Байденом. Об этом 11 ноября сообщает телеканал NHK.

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По его данным, беседа Суги и Байдена, которому американские СМИ уже присудили победу на выборах, должна состояться 12 ноября.

Суга также хочет встретиться с Байденом, которого он уже поздравил с избранием на пост главы государства. Визит премьер-министра должен подтвердить важность стратегического альянса двух стран.

Госсекретарь США Майк Помпео 10 ноября напомнил главам других государств, что на выборах президента США ещё не завершён подсчёт голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ёсихидэ Суга заявил о планах созвониться с Джо Байденом и согласовать с ним свой визит в Вашингтон.

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