Москва, , 05:40 — REGNUM Армянский народ и народ Нагорного Карабаха вел себя героически и не собирался отступать, но его предали те, кого армяне посадили себе на шею, избрав главой страны Никола Пашиняна, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Первый вопрос заключается в том, что совершено это предательство, второй вопрос в том, что армянский народ и армянская армия показали себя героически, вне всяких ожиданий — при пятикратном-шестикратном превышении сил противника при очевидном участии Турции, которая начала перебрасывать просто крупные оперативные части, а уже не только спецназы… При всех этих условиях армянский народ и народ Арцаха продемонстрировал себя героически, честь им и хвала, теперь я говорю, а как так вас сдали?», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что Никол Пашинян есть второе, усиленное издание Левона Тер-Петросяна, предыдущего предателя Армении и Карабаха, который не имел никакой другой задачи, кроме как сдать Карабах. И это было настолько очевидно, что не видеть этого просто невозможно.

«А кто выбрал этого мерзавца, этого подонка? Политическое самоубийство Армении началось выборами Пашиняна! Кто его выбрал, это ничтожество, которое теперь скулит по поводу своего парфюма? Кто выбрал эту мразь? Как произошло такое помрачение армянского народа, который в этот момент встал на путь суицида национального? Было не понятно, кто это? Это банда предателей, которых армянский народ посадил себе на шею!», — задал вопрос армянскому народу Кургинян.

По его словам, в Армении наступил трагический момент, когда проиграно почти все, и спасение Армении только в том заключается, образумится ли она перед лицом великой трагедии.