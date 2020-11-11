Москва, 11 ноября 2020, 05:29 — REGNUM Произошедшее с Нагорным Карабахом — это колоссальный акт предательства, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Политолог отметил, что есть «три пальчика» — глава Турции Реджеп Эрдоган, выполняющий приказы британского разведчика Ричарда Мура из MI6, глава Турции Ильхам Алиев, который действует также по указке Великобритании, а рядом расположился глава Армении Никол Пашинян. Все эти «пальчики» играют вместе одну игру.