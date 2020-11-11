Москва, , 05:29 — REGNUM Произошедшее с Нагорным Карабахом — это колоссальный акт предательства, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Могу твердо сказать также, что Шуша сдана не была. В Шуше был короткий период, в который они [азербайджанские войска] зашли, их оттуда выбили, и мои товарищи, героически сражавшиеся там, взяли город назад, приготовились к вводу танков, в этот момент последовал приказ уйти. Это был приказ уйти. Шушу было нельзя сдать, ее можно было только предать, что и было сделано. Каждый, кто там был, понимает мои слова. Значит, в целом — это акт колоссального предательства стопроцентной агентурой», — заявил Кургинян.

Политолог отметил, что есть «три пальчика» — глава Турции Реджеп Эрдоган, выполняющий приказы британского разведчика Ричарда Мура из MI6, глава Турции Ильхам Алиев, который действует также по указке Великобритании, а рядом расположился глава Армении Никол Пашинян. Все эти «пальчики» играют вместе одну игру.