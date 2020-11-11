Москва, 11 ноября 2020, 05:22 — REGNUM Премьер-министра Армении Никол Пашинян был поставлен у руля Армении с единственной целью — сдать Нагорный Карабах, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также добавил, что Пашинян сумел всюду расставить свои преступные кадры, включая руководство Карабаха. В частности, отмечает политолог, в Нагорном Карабахе шла предвыборная кампания, в рамках которой народ Карабаха поддался ряду соблазнов, после чего началось системное предательство.