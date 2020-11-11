Москва, , 05:22 — REGNUM Премьер-министра Армении Никол Пашинян был поставлен у руля Армении с единственной целью — сдать Нагорный Карабах, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Человек, которого вы сейчас показали — абсолютный подонок и предатель, законченная полная мразь. И этом показала ситуация. Я могу сказать как аналитик и готов предоставить 100% реальных доказательств, что этот человек, Пашинян, был поставлен на данную должность только для того, чтобы сдать Карабах. У него не было никаких других задач. Это агент, выполнявший определенную задачу. Он сумел ее выполнить хорошо. Там и Америка, и Сорос и Британия (Британия хорошо работала). На до отдать должное Муру и другим, они свою задачу выполнили», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что Пашинян сумел всюду расставить свои преступные кадры, включая руководство Карабаха. В частности, отмечает политолог, в Нагорном Карабахе шла предвыборная кампания, в рамках которой народ Карабаха поддался ряду соблазнов, после чего началось системное предательство.