Токио, , 05:37 — REGNUM В Вашингтоне завершился первый раунд межправительственных переговоров о распределении расходов на содержание военных баз США на территории Японии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба МИД Японии.

В документе отмечается, что стороны подтвердили важность договорённости о размещении военных США на территории Японии, играющей «важную роль в эффективном функционировании американских войск в Японии, что является основой японско-американского альянса».

Во внешнеполитическом ведомстве Японии также выразили надежду на то, что достижение взаимовыгодной договорённости послужит укреплению альянса с США.

Напомним, что в настоящее время Япония несёт часть расходов на содержание американских военных баз на своей территории (более $1,8 млрд в 2020 финансовом году). В эту сумму, в частности, входят все коммунальные расходы и зарплата местного персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стартовали межправительственные переговоры о распределении расходов на содержание военных баз США на территории Японии. Предполагается, что в активную стадию эти переговоры перейдут после завершения президентских выборов в США.

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