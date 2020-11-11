Белград, , 07:27 — REGNUM Посол Германии в Сербии Томас Шиб 10 ноября заявил перед журналистами, что восприятие Сербии в Евросоюзе на данный момент «не так уж позитивно».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шиб подчеркнул, что Сербия должна стать частью Евросоюза, и она, вне всякого сомнения, выиграет от благ, предлагаемых этим интеграционным объединением. Однако, вступление в Евросоюз потребует конструктивного сотрудничества.

Говоря об отношениях между Белградом и Приштиной, дипломат подчернул, что проблема Косово должна быть разрешена перед вступлением Сербии в Евросоюз.

Мирослав Лайчак (Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово — ИА REGNUM) руководит им от лица ЕС и целью является заключение сторонами всеобъемлющего соглашения, которое разрешит все открытые вопросы. Томас Шиб Верховенство права также определяет скорость сближения Сербии с ЕС. Косово — это не единственный вопрос, есть много других технических моментов. Сербия в середине этого процесса. Но да, нормализация отношений между Сербией и Косово необходима. Существует процесс переговоров,(Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово —) руководит им от лица ЕС и целью является заключение сторонами всеобъемлющего соглашения, которое разрешит все открытые вопросы.

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В тот же день и.о. президента Косово Вьоса Османи заявила, что в настоящее время в Приштине не считают правильным продолжение переговоров с Сербией. По словам Османи, после отставки президента Хашима Тачи в связи с подтверждением обвинения Специального трибунала по Косово, руководству Косово необходимо добиться формирования широкого политического консенсуса по диалогу с Сербией и изменить формат диалога, сделав его более открытым.

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