Тирана, , 08:05 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель 10 ноября в рамках саммита Берлинского процесса в Софии выразила надежду на то, что переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз начнутся до окончания председательства ФРГ в Евросоюзе — то есть до конца этого года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Меркель выразила надежду на то, что проведение первой межправительственной конференции ЕС и этих двух стран-кандидатов на членство в ЕС в рамках переговоров о вступлении будет возможно в этот период.

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«Одной из целей нашего председательства в ЕС… является продвижение процесса расширения и мы намерены сделать это в ближайшие дни и недели», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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В настоящее время против начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС выступает Болгария, при этом ряд стран Евросоюза также скептически настроены относительно начала переговоров с Албанией.

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