София, , 06:27 — REGNUM Заместитель премьер-министра Болгарии Красимир Карачанов 10 ноября в рамках саммита Берлинского процесса в Софии заявил, что исход переговоров между Северной Македонией и Болгарией полностью зависит от Скопье.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Карачанов заявил, что между представителями двух сторон состоялся длинный разговор.

Они поняли, что Болгария не проводит не политику упрямства, а принципиальную политику, согласно которой Болгария является суверенным государством и не зависит от расположения той или иной европейской или мировой столицы.

Существует две возможности — или весь процесс завершится хорошо для Болгарии и Македонии, или переговоры Македонии о вступлении в Евросоюз будут отложены на некоторое время. Болгария не является кандидатом на вступление в Евросоюз, в то время как Македония является кандидатом на членство. Кандидат всегда должен уважать требование для вступления в Европейский союз, согласно которому у него не должно быть нерешенных проблем в отношениях с соседями.

Красимир Карачанов

Напомним, в настоящее время Болгария шантажирует Македонию угрозой наложить вето на начало переговоров о вступлении и требует у Скопье уступок по ряду вопросов, которые могут поставить под сомнение существование македонского народа и языка.