Берлин, , 06:28 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель 10 ноября в рамках саммита Берлинского процесса в Софии обратилась к премьер-министрам Северной Македонии и Болгарии Зорану Заеву и Бойко Борисову с призывом разрешить существующие противоречия в отношениях.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Меркель призвала стороны примириться друг с другом и достичь согласия.

«Стороны достигли согласия по зеленой повестки, целью которого является защита климата, это важный вопрос для развития шести стран Западных Балкан», — также заявила Меркель.

Премьер-министры Северной Македонии и Болгарии поблагодарили Германию за активное участие в реализации повестки Берлинского процесса, направленного на ускорение евроинтеграции этих стран.

Напомним, в настоящее время Болгария шантажирует Македонию угрозой наложить вето на начало переговоров о вступлении страны в ЕС и требует у Скопье уступок по ряду вопросов, которые могут поставить под сомнение существование македонского народа и языка.

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