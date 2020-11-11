София, , 05:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 10 ноября в рамках саммита Берлинского процесса в Софии заявил, что разрешение проблемы Косово является вопросом европейской безопасности.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава Франции заявил, что начало 2020 года было отмечено рядом благоприятных событий на Западных Балканах.

Эммануэль Макрон Во первых, в конце марта страны-члены Европейского Союза приняли два важных решения, в разгар первой волны пандемии: мы согласовали новую методологию для надежного и более эффективного процесса расширения и приняли решение о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии. Это открытая перспектива, вы знаете о том требовательном духе, поборником которого выступает Франция, и который также является честным по отношению ко всем и к народам.

Также политик отметил как положительное событие возобновление диалога между Сербией и Косово, прервавшегося на почти 20 месяцев после введения Косово пошлины 100% на товары Сербии и Боснии и Герцеговины, которая была отменена правительством Альбина Курти.

Французский президент подчеркнул, что его страна продолжит оказывать поддержку Западным Балканам, как в процессе проведения реформ, так и в разрешении политических противоречий.

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