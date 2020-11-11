София, 11 ноября 2020, 05:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 10 ноября в рамках саммита Берлинского процесса в Софии заявил, что разрешение проблемы Косово является вопросом европейской безопасности.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава Франции заявил, что начало 2020 года было отмечено рядом благоприятных событий на Западных Балканах.
Также политик отметил как положительное событие возобновление диалога между Сербией и Косово, прервавшегося на почти 20 месяцев после введения Косово пошлины 100% на товары Сербии и Боснии и Герцеговины, которая была отменена правительством Альбина Курти.
Французский президент подчеркнул, что его страна продолжит оказывать поддержку Западным Балканам, как в процессе проведения реформ, так и в разрешении политических противоречий.
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