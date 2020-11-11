Бразилиа, , 05:36 — REGNUM Япония, США и Бразилия объявили о начале сотрудничества стран в новом трёхстороннем формате (Япония-США-Бразилия Exchange, JUSBE). О межправительственной встрече на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств, прошедшей 10 ноября в Бразилиа, сообщает пресс-служба Госдепа США.

«Традиционные связи между тремя государствами, основывающиеся на единых ценностях свободы, прав человека, демократии и верховенства права, лежат в основе их устремления к свободному и открытому международному мироустройству, при котором суверенные и независимые страны соседствуют в процветании», — говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что в данном формате работа будет вестись по трём основным направлениям. Это региональные вопросы, вопросы демократического управления и экономического процветания.

Участники нового формата также заявили о своей готовности содействовать устойчивому развитию, экономическому росту и укреплению кибербезопасности, что является необходимым «для продвижения процветающих цифровых экономик, основанных на открытом, надёжном и безопасном интернете». А также поддерживать демократические институты «в своих странах и на международном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, Германия, Япония, Бразилия и Индия, или «Группа четырёх», 23 сентября вновь выразили стремление реформировать Совет Безопасности ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: «Группа четырёх» просится в члены Совбеза ООН