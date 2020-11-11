Гаага, Нидерланды, , 05:36 — REGNUM Бывший спикер парламента Косово, ранее также возглавлявший Демократическую партию Косово, Кадри Весели 10 ноября предстал перед судом в здании Специального трибунала по Косово в Гааге.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Весели полностью отверг все обвинения и назвал себя полностью невиновным.

Напомним, Весели совместно с бывшим президентом Косово Хашимом Тачи обвиняется в совершении военный преступлений — незаконном задержании лиц, бесчеловечном обращении с людьми, пытках, незаконных убийствах, а также преступлениях против человечности — преследованиях, незаконном заточении в тюрьму, убийствах и пропаже лиц без вести. Обвинение настаивает на том, что целью действий Тачи и Весели был захват власти в Косово, и что для этой цели они не гнушались не только жестокостями в отношении сербов, но и против соплеменников и цыган.

Косовские СМИ и общественность воспринимают судебный процесс против Тачи и Весели как унижение и нападку на независимость края от Сербии и считают его предвзятым. Те же, кто придерживается иного мнения, в том числе недоброжелатели Тачи, в этих условиях предпочитают тактично отмалчиваться.

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