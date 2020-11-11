Тегеран, , 08:34 — REGNUM 10 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что настало время для новоизбранного президента и высокопоставленных должностных лиц в Соединенных Штатах реализовать свою волю к переменам и изменить свою внешнюю политику по отношению к другим странам и нациям. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент Рухани отметил, что результаты президентских выборов в США еще раз показали, что мир не одинок в противостоянии неправильной политике действующей администрации США, подчеркнув:

«Сама американская общественность находилась в заточении от такой политики. Теперь стало ясно, что новым американским властям необходимо осознать волю своего народа и изменить внешнеполитический курс».

Выступая на 20-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое проходило в режиме видеоконференции, Хасан Рухани заявил:

«Демонстрация приверженности признанным международным принципам, правилам и обязательствам, уважение прав других государств и компенсация понесенных потерь являются предпосылками для восстановления доверия к США во всем мире».

Отметив, что Исламская Республика Иран неизменно подчеркивает свою принципиальную политику укрепления добрососедства, доверия и активизации диалога со своими соседями, он сказал: «Мы будем продолжать расширять наше сотрудничество с партнерами, а также с ШОС в целях эффективного противодействия терроризму, экстремизму и наркотрафику».