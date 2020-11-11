Тегеран, , 08:36 — REGNUM 10 ноября глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези в своем твиттере выразил надежду, что достигнутое соглашение о прекращении огня по нагорно-карабахскому кризису будет реализовано. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Ваези отметил, что Исламская Республика Иран приветствует посредничество России между Азербайджаном и Арменией, а также согласие обеих сторон на прекращение огня в нагорно-карабахском районе.

«Иран продолжает подчеркивать необходимость приверженности двух стран международным принципам и защите гражданских прав», — заявил он.

Ваези также сообщил: «Иран считает, что если обе стороны сохранят приверженность международным правилам, включая поддержание территориальной целостности, то переговоры и политическое решение могут положить конец давнему конфликту.

Президент России Владимир Путин ранее отметил в своем заявлении, что российские миротворческие силы будут развернуты вдоль линии фронта в Нагорном Карабахе после достижения соглашения о прекращении военного конфликта между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами.