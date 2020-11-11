Тегеран, , 08:51 — REGNUM 10 ноября представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что судебные органы помиловали 157 заключенных с обвинениями в участии в беспорядках 2017, 2018 и 2019 годов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«По предложению главы судебной власти аятоллы Эбрахима Раиси по случаю годовщины рождения пророка Мухаммеда и Имама Садека Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи согласился помиловать или смягчить тюремные сроки 3780 заключенных, осужденных государственными и исламскими революционными судами Ирана», — отметил Голамхоссейн Эсмаили на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что из упомянутого числа 2301 заключенный был освобожден из тюрьмы, 157 из них находились в заключении по причине участия в беспорядках последних трех лет.

Эсмаили также заявил, что среди заключенных, помилованных по случаю Недели исламского единства, находились 16 граждан других исламских стран.