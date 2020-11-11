Тегеран, , 08:59 — REGNUM 10 ноября президент Ирана Хасан Рухани выступит с речью на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил заместитель руководителя управления президента по информации и коммуникациям Али Реза Моези. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«20-й саммит ШОС будет проходить в режиме онлайн под председательством президента России Владимира Путина», — сказал Моэзи.

Участники обсудят перспективы развития сотрудничества в рамках ШОС, выступят с докладами по политическим и экономическим вопросам, проблеме безопасности, а также иным темам регионального и международного значения.

Президент Рухани отметит важность развития регионального и международного сотрудничества, направленного на то, чтобы избежать мировых вызовов, особенно в текущих условиях на фоне распространения коронавирусной инфекции», — отметил Моези.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 15 июня 2001 года в Шанхае лидерами Китая, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.