Тегеран, , 09:01 — REGNUM 10 ноября посол Ирана в Сане Хасан Ирлу изучил пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений с премьер-министром Йемена Абдель-Азизом бен Хабтуром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

После встречи посол написал в своем твиттере, что у него состоялась уникальная встреча с премьер-министром страны Бен Хабтуром. Ирлу отметил, что на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся укрепления двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что палестинский кризис и попытки властных сил ряда стран игнорировать данную проблему находились среди других тем, обсуждавшихся в ходе встречи.

Ранее Ирлу провел переговоры с членом Высшего политического совета Йемена Султаном Алсамеем о гуманитарном кризисе в стране и путях укрепления связей между Тегераном и Саной.

Султан Алсамей отметил, что народ Йемена благодарен Ирану за его гуманитарную помощь, подчеркнув, что в связи с наличием дружественных отношений между двумя государствами Высший политический совет и правительство Йемена предоставят иранскому послу благоприятные условия для выполнения его дипломатической миссии.