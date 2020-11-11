Лима, , 03:18 — REGNUM Временным президентом Перу стал глава Конгресса Мануэль Мерино после ухода в отставку Мартина Вискарры в результате импичмента. Процедура инаугурации состоялась 10 ноября и транслировалась по государственному телевидению.

В своей речи Мерино пообещал провести выборы в апреле 2021 года. При этом он призвал сторонников Вискарры воздержаться от проведения массовых уличных акций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конгресс Перу вынес импичмент президенту страны Мартину Вискарре. Он решил не оспаривать решение парламента и согласился уйти в отставку.

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