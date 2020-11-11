Тегеран, , 09:11 — REGNUM 9 ноября министр энергетики Ирана Реза Ардаканян представил письмо президента Хасана Рухани эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, подчеркнув необходимость развития всесторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 ноября.

В своем послании президент Рухани сослался на предыдущие договоренности, подписанные двумя странами, в частности во время визита эмира Катара в Тегеран в 2019 году, выразив готовность его страны выполнить все достигнутые договоренности.

В ходе встречи министр энергетики Ардаканян поблагодарил правительство Катара за оказанную медицинскую помощь в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции.

Эмир Катара, со своей стороны, высоко оценил письмо Роухани, заявив:

«Мы считаем Иран нашим стратегическим партнером, и сотрудничество между Катаром и Исламской Республикой имеет для нас большое значение. Мы надеемся, что с каждым годом отношения между двумя странами будут еще больше расширяться».

Ардаканян также планирует провести переговоры с министрами торговли и промышленности, президентом водно-энергетической компании, а также руководителями катарской инвестиционной организации и торгово-промышленной палаты.