Тегеран, , 09:12 — REGNUM 9 ноября представители Ирана и Узбекистана подчеркнули необходимость ликвидации насилия и установления режима прекращения огня в качестве важного шага в облегчении страданий афганского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 ноября.

Специальный помощник министра иностранных дел Ирана по афганским делам Мохаммад Эбрахим Тахериан и его узбекский коллега Исматулла Иргашев обсудили последние события в Афганистана, в частности продвижение внутриафганского диалога.

Подчеркнув необходимость сокращения масштабов насилия и установления режима прекращения огня в качестве важного шага в облегчении страданий афганского народа, обе стороны охарактеризовали мирные переговоры и достижение взаимопонимания как единственный путь обеспечения прочной стабильности и безопасности в стране.

Согласно имеющимся данным, 2 ноября боевики учинили нападение на Кабульский университет во время проведения иранской книжной ярмарки. В результате теракта 35 человек были убиты, более 50 ранены.