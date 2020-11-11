Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство США напоминает главам других государств, что на выборах президента США ещё не завершён подсчёт голосов. Об этом госсекретарь США Майк Помпео 10 ноября заявил в эфире телеканала Fox News.

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«Мы всем напоминаем, что ещё не все голоса подсчитаны. Нам нужно обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур», — сказал Помпео, отвечая на вопрос о его словах мировым лидерам, поспешившим поздравить кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена с победой.

Напомним, Байден 7 ноября заявил о своей победе на прошедших в стране президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы ещё далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём послании 10 ноября поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Ранее поздравлению Байдену направили ряд других государств, а также глава НАТО и генсек ООН.

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