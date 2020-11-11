Москва, , 02:29 — REGNUM Суды рассмотрели или продолжают рассматривать около шести тысяч уголовных о коррупции в России, направленных Следственным комитетом РФ за девять месяцев 2020 года, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«За 9 месяцев 2020 года в суды направлено 5925 уголовных дел о коррупции, — сказал он. — В ходе следствия в счёт погашения ущерба возмещено более 2,3 млрд рублей, кроме того, наложен арест на имущество стоимостью более 8 млрд рублей. Таким образом, возмещение ущерба обеспечено на 77%».

По словам Бастрыкина, в большинстве коррупционных преступлений разворачивается примерно один и тот же сценарий — получение взяток за незаконные действия, либо бездействие в интересах взяткодателя, закупка товаров и услуг у предприятий по завышенным ценам.

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