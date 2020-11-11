Лондон, , 00:41 — REGNUM Сторожевой корабль Королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании HMS Tyne проследил за двумя кораблями Северного флота ВМФ России вблизи восточного побережья Шотландии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба ВМС Великобритании.

«Патрульный корабль HMS Tyne следил за действиями разведывательного корабля «Виктор Леонов» и сопровождавшего его танкера «Сергей Осипов» в заливе Мори-Ферт», — говорится в распространённом документе.

По информации британских моряков, российские корабли в заливе Мори-Ферт укрывались от шторма «Айден», а также проводили дозаправку «Виктора Леонова» с танкера.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Королевского военно-морского флота Британии сопроводили в проливе Ла-Манш российскую ударную субмарину «Краснодар» и буксир «Сергей Балк».

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