Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Джо Байден заявил 10 ноября на пресс-конференции, что поговорить с действующим американским лидером Дональдом Трампом.

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«Господин президент, я ожидаю разговора с вами», — сказал он журналистам.

По словам Байдена, Соединённые Штаты уже находятся в начале процесса передачи власти после выборов и «его уже не остановить».

Напомним, Джо Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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