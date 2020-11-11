Москва, , 09:10 — REGNUM Решение Духовного управления мусульман России запретить мусульманам жениться на представительницах других религий вызвало критику со стороны пользователей сети. Граждане оставили комментарии 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Как Татарину мне наплевать на все, и моим близким и знакомым. Много счастливых браков смешанных конфессий! Как говорил Сирийский муфтий мечеть или церковь это место сбора единомышленников. Это как спортсмен может заниматься физкультурой дома, а может заниматься в спорт зале», — написал пользователь Ilnur.

Многие комментаторы отметили, что подобное ограничение вступает в противоречие с принципами Российской Федерации, которая является светским государством, а значит запрещать людям заключать браки по религиозному признаку нельзя.

«Насколько известно Россия светское государство. То есть государство не вмешивается в дела церкви. Но это же значит, что и церковь не должна вмешиваться в дела государства. А здесь она вмешалась. Браки у нас регистрируются в ЗАГС, а не в церкви. Это значит, что духовное руководство должно отозвать свое решение. Иначе в это дело должно вмешаться государство», — считает Александр С.

Некоторые комментаторы считают, что если подобное решение останется в действии, то за ним могут последовать и другие вещи. К примеру, предположили люди, в будущем на территории России может возникнуть шариатский суд.

«Опять начинается средневековое мракобесие, с которым весьма успешно боролась Советская Власть. Религия есть частное дело граждан и недопустимо, чтобы она выходила за рамки церквей, мечетей. Тем более нарушать права человека на личную жизнь, свободу совести. Разумеется, что духовные лидеры могут иметь свои мнения, однако они должны иметь рекомендательный, а не обязательный характер. У нас светское Государство, А не исламская Республика типа Ирана, Турции и т.д. Эдак могут ввести и шариатский суд, вместо федерального», — написал пользователь под псевдонимом «СССР.Совесткий СОЮЗ».

Нашлись и те, кто предположил, что такой запрет может только навредить мусульманам, так как молодёжь, которая не согласна с такими жёсткими ограничениями, попросту уедет в другие регионы России и, тем самым, республики потеряют часть своего населения.

«Ничего хорошего из этого не получится. У нас модно стало все запрещать. Просто в итоге это приведёт к отдалению молодежи от церкви как мусульманской так и других. Полюбят молодые друг друга и уедут в другой город в ту же Москву и будут жить, но ни тот ни другая не будут в храмы ходить, потому что разные религии будут рушить их семью. И таких случаев сначала будут десятки, потом сотни, а потом тысячи. Противопоставляя одну религию другой, коверкаются судьбы людей», — поделился мнением Леонид Д.

Напомним, 10 ноября духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, запрещающее мусульманам жениться на представительницах других религий.