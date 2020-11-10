Париж, , 23:39 — REGNUM В ходе своего визита в Алжир министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен почтил память участников Фронта национального освобождения, добившегося независимости Алжира от Франции в 1962 году, чем вызвал критику со стороны французской партии «Национальное объединение».

Как сообщает Le Figaro, во вторник, 10 ноября, Дарманен, в сопровождении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и других высокопоставленных чиновников, продолжил свое «турне» по мусульманским странам с целью объяснить позицию Франции по исламу и карикатурам на пророка Мухаммеда. В ходе визита в Алжир он установил флаг Франции у мемориала мученикам освобождения Алжира.

Мэр французского города Перпиньян Луи Алио назвал этот шаг «скандальным», а депутат крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Николя Мейзонне охарактеризовал его как «бесчестный».

"Этот мемориал посвящен только погибшим из числа Фронта национального освобождения и алжирским террористам, убивавшим гражданских, насиловавшим женщин, мучившим детей, которые имели лишь один «недостаток» — были французами», — завил еще один депутат от «Национального объединения» Стефан Равье.

Напомним, 9 ноября, покинув Египет, Ле Дриан посетил столицу Марокко Рабат с целью «прояснить» позицию Франции по карикатурам на пророка Мухаммеда.

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