Москва, , 23:26 — REGNUM Против межконфессиональных браков высказались в Духовном управлении мусульман России, сообщается 10 ноября на сайте организации.

По словам первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова, Совет улемов этой организации принял богословское заключение 5/19 «Межконфессиональные браки».

Мухетдинов «Согласно документу, Совет улемов постановил, что межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания [т.е. иудейками и христианками], на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определённых единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая».

При этом говорится, что «если девушка признаёт существование Одного Единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана, то она вправе вступить в брак с мусульманином».