Москва, 10 ноября 2020, 23:26 — REGNUM Против межконфессиональных браков высказались в Духовном управлении мусульман России, сообщается 10 ноября на сайте организации.
По словам первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова, Совет улемов этой организации принял богословское заключение 5/19 «Межконфессиональные браки».
При этом говорится, что «если девушка признаёт существование Одного Единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана, то она вправе вступить в брак с мусульманином».