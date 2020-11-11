Москва, , 09:01 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Да толку то от карманных профсоюзов. Нет ну конечно у нас в России от них можно получить небольшой займ беспроцентный, путёвку могут в санаторий выдать. Ну и когда выйдешь из него, возвращают все взносы, но за достойную зарплату, например, чтобы можно было самому купить путёвку и не занимать беспроцентный займ на необходимые нужды они бороться не могут», — написал пользователь под псевдонимом «Прошу отнестись с пониманием».

Многие комментаторы выступили с поддержкой намерения Лукашенко по вопросу о профсоюзах. Они уверены, что таким образом в Белоруссии ситуация на рынке труда станет намного более справедливой по отношению к простым работникам.

«Лукашенко правильно ставит вопрос о профсоюзах, это единственный орган, который еще как то помогает. организует работников страны. И профсоюзы должны играть значительную роль в отстаивание прав трудящихся уровень зарплаты, время работы, социальные гарантии и многое другое. А если подумать то профсоюзы могут объединившись влиять и на политику власти», — считает пользователь ELVIO.

Тем не менее, некоторые пользователи пришли к мнению, что профсоюзы сами по себе не являются гарантом справедливого существования работника на предприятии. По мнению граждан, всё зависит от самого государства, в рамках которого и создаётся профсоюз.

«Профсоюзы в СССР, в отличии от профсоюзов к капиталистических странах доказали свое бездействие, часто были случаи морального разложения в руководстве. Главами назначались не бригадиры и лучшие рабочие, а члены партии. По факту каждая страна определяет, какие свойства нужны профсоюзам», — написал Андрей.

Ряд граждан решил вспомнить опыт создания профсоюзов во времена Советского Союза. Пользователи отметили, что данные структуры действительно помогали рабочим и создавали для них более комфортные и справедливые условия труда.

«У нас почти все частные предприятия и профсоюзы должным образом, где имеется, не защищают права народа, работающего на любом предприятии. В Белоруссии совсем другое, там права работников защищены и имеются льготы как и у нас было при социализме 30 лет назад. В то время мы ездили по санаториям, 30% всего платили за путёвку, а сейчас только деньги дерут и всё», — поделилась Алина П.

Напомним, 10 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы.