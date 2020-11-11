Москва, , 09:00 — REGNUM Решение Великобритании выдворить из Лондона двух белорусских дипломатов стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

«В таких условиях, выполнять задание, не представляется ни какой возможности. Доходит до абсурда, куда не сунешься, там уши белорусского КГБ торчат. На основании выше сказанного, сотрудники МИ-6, выражают свой протест руководству Белоруссии», — шутит Настя И.

Ряд комментаторов пришли к выводу, что Белоруссии необходимо ответить жёсткими мерами по отношению к дипломатическим миссиям Евросоюза на территории республики. Они отметили, что раз иностранные государства так себя ведут, то их представители не должны находиться в Белоруссии.

«Нужна выслать всех послов от ЕС! Ведь они не признают легитимную власть в Беларуси. Так зачем они нужны?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом Лев.

Другие отметили тот факт, что власти Белоруссии ведут себя намного жёстче по отношению к иностранным государствам, чем Российская Федерация. Они считают правильным, если президент Белоруссии Александр Лукашенко ответит зеркально на действия Лондона.

«Удивительно, даже Белоруссия ведет себя активнее, чем Россия. В России никогда не реагировали на подобные действия иностранных дипломатов», — пишет пользователь VP T.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что Европа продолжит вести себя агрессивно по отношению к Белоруссии. Они уверены, что всему виной фигура Лукашенко и его нежелание поддаваться на акции протеста в республике.

«Батька-то молодец, но он финансовой элите Запада поперёк горла. Государство в центре Европы и не является их финансовой колонией, Центробанк Беларуси подчиняется Президенту Беларуси, а не как в большинстве стран мира неизвестным западным акционерам, имён, гражданства, размера долей которых никто не знает. Да за такое поведение с ним бы давно руками «народа» сделали то же самое, что и с Каддафи, если бы до Александра Григорьевича так же легко было добраться», — поделился мнением Владимир П.

Напомним, 10 ноября власти Великобритании выдворили из Лондона двух белорусских дипломатов.