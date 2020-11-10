Вашингтон, 10 ноября 2020, 22:56 — REGNUM Исполняющим обязанности главы Национального контртеррористического центра США назначен Стив Ванеч, сообщили 10 ноября в американской нацразведке.
Согласно заявлению директора американской нацразведки Джона Рэтклиффа, Ванеч занял место Кристофера Миллера, сейчас исполняющего обязанности главы Пентагона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 ноября американский президент Дональд Трамп отправил Марка Эспера в отставку с поста главы Пентагона.
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