Вашингтон, 10 ноября 2020, 22:56 — REGNUM Исполняющим обязанности главы Национального контртеррористического центра США назначен Стив Ванеч, сообщили 10 ноября в американской нацразведке.

Согласно заявлению директора американской нацразведки Джона Рэтклиффа, Ванеч занял место Кристофера Миллера, сейчас исполняющего обязанности главы Пентагона.

«Стив займёт пост исполняющего обязанности директора Национального контртеррористического центра, это решение вступает в силу незамедлительно».
Рэтклифф

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 ноября американский президент Дональд Трамп отправил Марка Эспера в отставку с поста главы Пентагона.

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