Москва, , 08:48 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заболел COVID-19, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Большинство, пока сами не заболеют — не поверят в существование вируса! Но если перенесут в лёгкой форме — это всё мировое правительство просто панику раздуло и платит таким как я», — написал пользователь The Sergey.

Некоторые пользователи пришли к мнению, что тот факт, что президент Украины оказался болен COVID-19 не означает то, что данную новость требуется вообще как-то обсуждать. Они уверены, что то, что происходит в Украине, на самом деле, никому неинтересно.

«И, что из этого?! Заболел, вылечат! Сейчас подобной новостью никого не удивишь, все подвержены этой заразе, или сейчас Украина никому не интересна, поэтому, хоть так решили вспомнить!?», — задаётся вопросом Виктор М.

Другие пришли к выводу, что таким образом Зеленский доказал тот факт, что на Украине существует критическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Граждане считают, что у президента страны намного меньше шансов быть заражённым, нежели у обычного гражданина.

«Как истинный актёр, он не мог остаться в стороне! Молодец, что прямо озвучил тот факт, что все «антиковидные меры» не работают», — пишет Angie Kaufmann.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что Зеленский попросту решил устроить себе пиар-акцию. Граждане считают, что если это правда, то выглядит это всё на фоне пандемии крайне аморально.

«Да ничем они не болеют. Они в метро ездят, в автобусах пробках толкаются? Враньё! Трамп, Зеленский, депутаты Госдумы… Дешёвый пиар на фоне беды», — считает Сергей И.

Напомним, 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что заболел COVID-19.