Подгорица, , 22:48 — REGNUM 10 ноября в рамках онлайн-саммита Берлинского процесса президент Черногории Мило Джуканович заявил, что Берлинский процесс играет незаменимую роль в укреплении регионального сотрудничества и сближении стран региона с Европейским союзом на пути их интеграции.

В рамках данного саммита западнобалканская шестёрка стран подписала декларацию о зеленой повестке дня для Западных Балкан и декларацию региональных лидеров о совместном региональном рынке.

Джуканович поблагодарил своих коллег за то, что они присоединились к саммиту, добавив, что в крайне затруднительных условиях новой волны пандемии коронавируса проведение саммита подтвердило важность Берлинского процесса и его незаменимую роль в укреплении регионального сотрудничества на Балканах.

«За шесть лет своего существования Берлинский процесс последовательно осуществляет свою основную цель — реализация европейской перспективы стран Западных Балкан», — подчеркнул Джуканович.

Напомним, что «Берлинский процесс», инициированный Германией в 2014 году, предусматривает организацию регулярных встреч представителей стран Европейского союза и Западных Балкан. Главной задачей проекта является стимулирование регионального сотрудничества и экономического развития государств региона.