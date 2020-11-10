Ереван, , 22:33 — REGNUM Соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе с одновременным вводом российских миротворцев является наилучшим вариантом в сложившейся ситуации, заявил 10 ноября министр обороны Армении Давид Тоноян в эфире Общественного телевидения.

«Это наилучший вариант в условиях сложившейся ситуации. Соглашение было разработано в короткие сроки. Считаю оскорбительными заявления, что соглашение о прекращении карабахской войны является предательством или поражением, поскольку ВС, вся система минобороны, правительство сделали максимально возможное, чтобы мы смогли достичь успехов», — сказал Тоноян.

По его словам, генштаб и минобороны Армении предоставляли оперативные данные и анализ обстановки руководству страны, и на основании этого было принято решение о прекращении войны.

«Соглашение в большей части касается миротворцев, и мы благодарим Россию за это содействие», — заявил Тоноян.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе и вводе российского миротворческого контингента на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и в Лачинский коридор.

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