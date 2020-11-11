Москва, , 08:39 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что глава государства Владимир Путин не поздравил кандидата в президенты США Джозефа Байдена из-за оспаривания итогов выборов со стороны действующего главы страны Дональда Трампа, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили мнение 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«А зачем торопиться — то? Кто Путину Байден? Сват, брат, близкий человек? Вот когда Байден будет официально объявлен президентом, тогда и поздравления последуют. Я считаю, нечего заранее отмечаться. У нас вообще в России это не принято. У нас даже с днем рождения заранее не поздравляют. Плохая примета и дурной тон!», — пишет Амина Б.

Многие комментаторы пришли к выводу, что поздравления с избранием до официальных итогов выборов является примером дурного тона. Граждане поддержали решение Путина не спешить с поздравлениями.

«Да, засыпать Байдена поздравлениями еще до объявления официальных результатов — это бы выглядело слишком подобострастно. Ни к чему нам подобное впечатление создавать», — считает Владимир С.

Некоторые и вовсе посчитали нецелесообразным, чтобы президент России поздравлял с победой одного из кандидатов на пост главы США. По их видению, Байден неоднократно негативно отзывался о Путине и о России.

«С чем сейчас поздравлять Байдена, если ещё нет официального оповещения, кто победил на выборах? Правильно, что Кремль никого не поздравляет. Да и вообще, не нуждается Америка в наших поздравлениях», — написал пользователь под псевдонимом «Мамочка».

Другие отметили, что поздравлять Байдена с победой даже после официального оглашения результатов голосования может быть преждевременным. Они имеют в виду, что после окончания выборов в США может начаться кризис в обществе, что окажется для победителя не радостными обстоятельствами.

«Да, если Трамп уйдет, не пойми как качели начнут качаться. Явно к тому, чему приспособились нужно будет отвыкать и приспосабливаться под новые реалии, а это чревато новыми проблемами», — написал Дмитрий Н.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства Владимир Путин не поздравил кандидата в президенты США Джозефа Байдена из-за оспаривания итогов выборов со стороны действующего главы страны Дональда Трампа.