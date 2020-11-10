Тегеран, , 22:14 — REGNUM Власти Ирана освободили 157 человек, арестованных во время антиправительственных протестов в 2019 году, 10 октября сообщает агентство Associated Press.

Политзаключенные были в числе 2301 заключенного, освобожденного по амнистии, объявленной великим аятоллой Али Хаменеи.

По сообщению судебных властей Ирана, ранее они были осуждены за пропаганду против системы, незаконные собрания и участие в беспорядках.

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