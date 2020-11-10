Тегеран, 10 ноября 2020, 22:14 — REGNUM Власти Ирана освободили 157 человек, арестованных во время антиправительственных протестов в 2019 году, 10 октября сообщает агентство Associated Press.
Политзаключенные были в числе 2301 заключенного, освобожденного по амнистии, объявленной великим аятоллой Али Хаменеи.
По сообщению судебных властей Ирана, ранее они были осуждены за пропаганду против системы, незаконные собрания и участие в беспорядках.
Читайте также: Иран освободил 85 тыс. заключенных из-за эпидемии