Ереван, , 22:13 — REGNUM Боевые действия на территории Нагорно-Карабахской Республики полностью прекратились, заявил 10 ноября в интервью Общественному телевидению министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Ситуация в Республике Арцах достаточно спокойная, контролируемая, боевые действия полностью прекращены. Бывают редкие выстрелы, царит серьезная тишина», — сказал Тоноян.

По его словам, в Карабахе очень быстро размещаются миротворческие подразделения России.

«Переброска российских миротворцев осуществляется из Армении через Горис, Лачин в Степанакерт, оттуда на линию соприкосновения», — сказал глава военного ведомства Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе и вводе российского миротворческого контингента на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и в Лачинский коридор.

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