Симферополь, , 08:37 — REGNUM Заявление вице-премьера украинского кабинета министров Алексея Резникова о том, что Украина готова ввести жёсткие секторальные санкции против Никарагуа из-за открытия в Крыму консульства данного государства, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили комментарии 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Чуть со стула не упал от смеха. Санкции против Никарагуа — это сильно!», — поделился эмоциями пользователь Виталий.

Многим комментаторам данное заявление показалось смешным. По их видению, Никарагуа не является какой-либо значащей на мировой геополитической карте страной. Поэтому санкции в её стороны кажутся людям нелепыми.

«Прикольная ситуация. Ничего незначащая страна открывает ничего незначащее консульство — в ответ другая ничего незначащая страна вводит против неё ничего незначащие санкции», — пишет Руслан М.

Тем не менее, некоторые пользователи заявили, что решение Никарагуа открыть в Крыму своё консульство является признаком мирового признания принадлежности полуострова Российской Федерации.

«Небольшой, но все-таки успех! На Западе ведь никак не могут смириться с тем, что Крым теперь наш. Не хотят признавать полуостров российским. Ну и ладно! Кроме западных есть много других стран, которые хотят сотрудничать. Вот Никарагуа молодцы! Открыли в Крыму почетное консульство. Сразу, конечно, Киев отреагировал! Санкции они введут! Дурной пример заразителен. А для нас это прогресс, ведь изоляция прорвана», — считает Василий Д.

Нашлись и те, кто рассмотрел консульства Никарагуа с практической точки зрения. Они задались вопросом: какие преференции получает Россия, открывая консульство Никарагуа в Крыму?

«Не ну это поступок конечно — не прошло и каких-то семи лет. Любопытно, чем РФ их заинтересовала? Молодцы дипломаты. И ещё, а нашим гражданам от этого толк будет? Ну, например прямое авиасообщение Симферополь — Манагуа?», — задаётся вопросом Александр Л.

Напомним, 10 ноября вице-премьер украинского кабинета министров Алексей Резников заявил о том, что Украина готова ввести жёсткие секторальные санкции против Никарагуа из-за открытия в Крыму консульства данного государства.