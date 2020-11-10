Париж, , 22:04 — REGNUM Кандидат на выборах президента США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с другими лидерами европейских стран. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Le Figaro.

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Байден, предположительно набравший наибольшее количество голосов на выборах президента США 3 ноября, обсудил с Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном санитарный кризис, изменение климата и борьбу с терроризмом.

Напомним, ранее, 7 ноября, Макрон поздравил Байдена, ранее объявившего о своей победе на прошедших выборах президента США.

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