Подгорица, , 22:00 — REGNUM Председатель оппозиционного «Движения за перемены» и один из лидеров «Демократического фронта» Черногории Небойша Медоевич 10 ноября в своём профиле в социальной сети написал, что COVID-19 — это «искусственно изолированное биологическое оружие». По его мнению, целью «разработки коронавируса» является фальсификация результатов президентских выборов в США. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Выборы в США (сс) Phil Roeder

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"Через семь дней после масштабной фальсификации результатов выборов президента США фармацевтические корпорации анонсировали начало продажи вакцины. Глобальное глубинное государство — это величайшая опасность для человечества», — написал Медоевич.

Он также призвал президента США Дональда Трампа бороться за свою победу.

Напомним, кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах в стране, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Однако Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Также 9 ноября крупные западные компании объявили об успешных клинических испытаниях своей вакцины от коронавируса. Они хотят её зарегестрировать уже в этом месяце.

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