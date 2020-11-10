Москва, , 21:24 — REGNUM Важную роль России отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров 10 ноября с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

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В хоте телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе Анкары, Путин рассказал Эрдогану о договорённостях, которые накануне, 9 ноября, были достигнуты с Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху.

«Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта», — сообщили в пресс-службе.

Также Анкара и Москва обсудили «сотрудничества на сирийском направлении», взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, о телефонных переговорах Путина и Эрдогана, которые 10 ноября состоялись по ситуации в Карабахе, ранее сообщили в пресс-службе турецкого президента.

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