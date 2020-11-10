Анкара, , 21:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 ноября направил послание президенту США Дональду Трампу в связи с результатами недавних президентских выборов. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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"Спасибо за Ваш искренний и бесценный вклад в развитие отношений между Турцией и США и за то, что вывели наше сотрудничество на новый уровень на основе наших общих интересов и ценностей», — подчеркнул Эрдоган в своем послании.

Напомним, кандидат от Демократической партии США Джо Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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