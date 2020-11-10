Нью-Йорк, США, 10 ноября 2020, 21:14 — REGNUM Благодарность выразил Москве Генсек ООН Антониу Гутерреш за помощь в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил 10 ноября журналистам представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
По его словам, Генсек ООН «с облегчением» вздохнул, узнав о подписанном заявлении о перемирии. Теперь появилась надежда, что мирные жители не будут гибнуть.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, своё слово по ситуации в Карабахе продолжает вставлять Турция, которая обвиняет Армению в развязывании войны.
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