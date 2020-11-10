Анкара, , 21:06 — REGNUM 10 ноября на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на заявление МИД России об отправке российских миротворцев в Карабахе. Он заявил, что Турция, в свою очередь, всегда готова поддержать «братский Азербайджан». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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«Перемирие было достигнуто прошлой ночью. Однако вопрос в том, как это перемирие будет соблюдаться. Этот аспект ещё обсуждается. Мы не бросим Азербайджан в беде ни на поле боя, ни за столом переговоров. С этого момента мы будем рядом с братским Азербайджаном. Это большая победа для Азербайджана. Именно Армения начала войну здесь. Сначала она атаковала чужие территории, а затем напала на мирных жителей, находящихся в зоне конфликта. Армяне захватчики и агрессоры. Вас заставят заплатить за это», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, отправка российских миротворцев служит одним из условий трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оно было подписано вечером 9 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

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