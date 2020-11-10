Москва, , 20:30 — REGNUM Москве не известно о планах создать новую группу по Нагорному Карабаху, которая бы заменила Минскую группу ОБСЕ, сообщили 10 ноября в пресс-службе МИД РФ.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отвечая на просьбу «прокомментировать создание рабочей группы по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая будет действовать параллельно с Минской группой ОБСЕ», российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов заявил:

«Однако о создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ в МИД России ничего не известно».

По его словам, договорённости, достигнутые накануне, 9 ноября, между Баку и Ереваном, должны создать «необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».

Именно из такой концепции исходит российская сторона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость о прекращении боевых действий была достигнута 9 ноября сторонами конфликта в Нагорном Карабахе. Документ подписан руководством Азербайджана, Армении, а также России.

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