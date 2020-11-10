Подгорица, , 20:20 — REGNUM Заседание, на котором состоится голосование по предложению премьер-минитсра Черногории Здравко Кривокапича о новом правительстве, состоится 24 ноября.

Депутат от Демократического фронта Славен Радунович заявил, что в этот день будет избрано новое правительство.

«В связи с ситуацией с коронавирусом мы решили провести перед этим короткую сессию, на которой будет принято решение об онлайн-голосовании. Затем мы сформируем рабочую группу, которая займется более серьезными изменениями в правилах процедуры, которые будут завершены к Новому году», — сказал Радунович.