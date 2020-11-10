Хартум, 10 ноября 2020, 20:13 — REGNUM Около 2500 жителей эфиопского региона Тыграй бежали в Судан за первые два дня после начала вооруженного конфликта, 10 ноября сообщает агентство Reuters.

Беженцы Африки
Беженцы Африки
UK Department for International Development

Представитель суданских властей Альсир Халед сообщил, что беженцы нуждаются в жилье, еде, медицинской помощи. В ближайшее время правительство ожидает увеличения потока беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября, в ответ на нападение местных отрядов на военных Эфиопии, премьер-министр страны Абий Ахмед ввел в регионе Тыграй чрезвычайное положение.

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