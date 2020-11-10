Белград, , 19:13 — REGNUM Лидеры стран Западных Балкан 10 ноября в ходе онлайн-конференции в рамках Берлинского процесса подписали декларацию о формировании общего регионального рынка.

От имени Сербии документ подписала премьер-министр Ана Брнабич.

По словам премьер-министра, Сербия хотела бы ускорить процесс интеграции в ЕС. Брнабич также поддержала присоединение к Евросоюзу Северной Македонии и Албании, так как это «чрезвычайно важно для процветания и стабильности всего региона», передает телеканал РТС.

План создания общего регионального рынка Западных Балкан поддержал и глава миссии Евросоюза в Сербии Сэм Фабрици.

«Один регион — один рынок, больше процветания, ближе Евросоюзу», — написал Фабрици на своей странице в «Твиттере».

«Берлинский процесс» предполагает проведение регулярных встреч представителей ЕС с руководством балканских стран. Проект инициирован в 2014 году с целью стимулировать региональное сотрудничество и экономический рост государств Западных Балкан, которые претендуют на членство в ЕС.