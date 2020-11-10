Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Четыре человека и шесть организаций добавлены американским минфином в санкционный список по Ирану, сообщили 10 ноября в пресс-службе финансового ведомства США.

В чёрный список на этот раз включены не только иранские граждане (двое), но и жители Тайваня (также двое).

Все эти лица и организации также включены в санкционный список, который состоит из «причастных» к распространению оружия массового уничтожения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США готовятся к новым масштабным санкциям против Ирана.

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